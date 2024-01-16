Орловский государственный институт культуры приглашает на "Рождественские встречи"
Погрузиться в мир народных традиций орловцы смогут 17 января.
Фото: архив "Вести-Орел"
17 января в Орловском Государственном институте культуры состоится региональный фестиваль "Рождественские встречи". На сцене прозвучат лучшие образцы фольклорных произведений в сольном, ансамблевом и хоровом исполнении. Зрители услышат колядки, щедровки, игровые святочные песни, припевки с многообразием фольклорных инструментов и народной хореографией.
Концерт адресован широкому кругу слушателей, любителям и ценителям народных музыкальных традиций. Мероприятие состоится в концертном зале ОГИК, начало в 18:30. Вход свободный.