Главная » Новости



17:55, 15 января 2024 года На Орловщине в новом храме иконы Спаса Нерукотворного освятили иконостас Место для церкви выбрали сами жители.







В Верховском районе Орловской области в новом храме иконы Спаса Нерукотворного освятили иконостас. Этого дня жители села Русский Брод и ближайших деревень ждали с 2009-го года.



Икону Спаса Нерукотворного в обитель привезли в конце минувшего года. Ее выполнили в мозаичном стиле и установили над воротами храма.



Храм возвели на пожертвования. Место выбрали местные жители. Раньше здесь стояла школа, затем – краеведческий музей.





Всеволод Трифонов



