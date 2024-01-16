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8:00, 16 января 2024 года Из Орловской и Курской областей экспортировали более девяти тысяч тонн зерна Зерно и продукты его переработки отгрузили в Латвию и Беларусь.



Фото: архив "Вести-Орел"

С начала 2024 года из Орловской и Курской областей в соседние страны отгрузили более девяти тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, это в три раза больше аналогичного периода 2023 года.



Весь объем продукции отправили в Латвию (77%) и Республику Беларусь (23%). Речь идет о пшенице, ячмене, кукурузе, рапсе, а также муке, солоде и шроте.



- По результатам лабораторных исследований карантинные объекты не выявлены. На отгруженную подкарантинную продукцию было выдано 188 фитосанитарных сертификатов, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.





Сергей Мерцалов



