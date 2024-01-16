Орловские футболистки неудачно начали новый сезон в первой лиге

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7:30, 16 января 2024 года
Орловские футболистки неудачно начали новый сезон в первой лигеСпортсменки уступили воронежскому "Факелу".
Футболистки "ОрелГУ-КПРФ" начали новый сезон в первой лиге с поражения. В минувшие выходные команда провела первый тур в Воронеже, проиграв местному "Факелу" со счетом 2:1.
Единственный гол у орловчанок на счету Алины Пронькиной.
Также в группе с "ОрелГУ-КПРФ" находятся спортшкола города Губкин и воронежская "Сталь".
Анастасия Дорохова
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