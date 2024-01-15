Жители трех деревень под Орлом практически отрезаны от цивилизации
Виной всему мост.
Фото: Татьяна Тимохина
Жители деревень Заречная, а также Ботавина и Труфаново Орловского муниципального округа практически отрезаны от цивилизации. Чтобы попасть в магазин или на почту им нужно преодолеть расстояние в 17 километров. Короткий путь по мосту почти шесть месяцев в году залит водой.
Самодельный мост на железных трубах на балансе не стоит, поэтому средств на ремонт не предусмотрено. Подробности смотрите в ближайших выпусках "Вести-Орел".