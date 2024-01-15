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16:00, 15 января 2024 года Жители трех деревень под Орлом практически отрезаны от цивилизации Виной всему мост.



Фото: Татьяна Тимохина

Жители деревень Заречная, а также Ботавина и Труфаново Орловского муниципального округа практически отрезаны от цивилизации. Чтобы попасть в магазин или на почту им нужно преодолеть расстояние в 17 километров. Короткий путь по мосту почти шесть месяцев в году залит водой.



Самодельный мост на железных трубах на балансе не стоит, поэтому средств на ремонт не предусмотрено. Подробности смотрите в ближайших выпусках "Вести-Орел".





Татьяна Тимохина



