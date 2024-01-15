В крещенскую ночь митрополит Тихон возглавит божественную литургию в Орле
Она пройдет в Богоявленском соборе.
В крещенский сочельник митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит великую вечерню и литургию святителя Василия Великого в Ахтырском кафедральном соборе города Орла. Также здесь пройдет чин великого освящения воды. Служба начнется 18 января в 7:00.
В этот же день в 17:00 архипастырь начнет всенощное бдение в Богоявленском соборе, а в 23:30 здесь же возглавит ночную архиерейскую литургию в праздник Крещения Господня. По окончании службы митрополит также совершит чин освящения воды, сообщили в Орловской епархии.