Главная » Новости



14:00, 15 января 2024 года Жители Орла пожаловались на разбитую дорогу возле школы №6 За помощью горожане обратились в Народный фронт.



Фото: скриншот из видео "Народного фронта" в Орловской области

Обеспокоенные орловцы рассказали активистам Народного фронта о разбитой дороге по улице Комсомольской. Участок ведет к школе № 6 и является единственным, по которому может проехать транспорт.



- Дорожная проблема здесь началась в нулевых. Ямы возникают с завидной регулярностью. Сейчас они просто огромны - машины еле "крадутся" по дороге, в надежде не оставить запчасти в одной из ям, - отметили активисты Народного фронта в Орловской области.



Страдают не только родители, которые везут детей в школу, но и жители дворов на улице Комсомольской. Зимой кое-как пробраться можно, а когда растает снег - становится еще хуже.



Активисты ОНФ написали письмо в мэрию Орла с просьбой обратить внимание на данную дорогу и внести ее в ближайший план благоустройства.





Сергей Мерцалов



