В Орловской области погиб 58-летний мужчина при пожаре
Трагедия случилась в поселке Долгое.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Ночью 14 января в МЧС поступило сообщение о возгорании хозпостройки на улице Свердлова в поселке Долгое. Когда пожарные прибыли на место, огонь мог перекинуться на рядом стоящие гаражи.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, постройка выгорела изнутри, повреждения получила крыша. Спасатели обнаружили тело погибшего 58-летнего мужчины. В тушении принимали участие добровольцы, причину произошедшего специалисты установят.