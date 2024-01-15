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13:30, 15 января 2024 года В Орловской области погиб 58-летний мужчина при пожаре Трагедия случилась в поселке Долгое.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Ночью 14 января в МЧС поступило сообщение о возгорании хозпостройки на улице Свердлова в поселке Долгое. Когда пожарные прибыли на место, огонь мог перекинуться на рядом стоящие гаражи.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, постройка выгорела изнутри, повреждения получила крыша. Спасатели обнаружили тело погибшего 58-летнего мужчины. В тушении принимали участие добровольцы, причину произошедшего специалисты установят.





Сергей Силаев



