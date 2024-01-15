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12:08, 15 января 2024 года

Новобранцы из Орловской области стали солдатами Преображенского полка

Первая присяга прошла в музее Победы.

Фото: музей Победы

Более 150 новобранцев из различных регионов Западного военного округа, в том числе и Орловской области, стали солдатами легендарного полка. Первая в 2024 году присяга 154-го отдельного комендантского Преображенского полка прошла в музее Победы 13 января.

Торжественная церемония традиционно прошла в Зале Славы. Военнослужащим показали уникальную свето-звуковую инсталляцию "Дорога к Победе", а затем после выноса знамени полка и флага РФ начался ритуал принятия Военной присяги. Новобранцы, выходя из строя, по очереди зачитывали клятву на верность Отечеству.

Церемония приведения к присяге уже более 20 лет проходит в Музее Победы. На протяжении многих лет личный состав полка принимает активное участие в военно-патриотических мероприятиях, проводимых в музее на Поклонной горе, - отметили в Музее Победы.

154-й отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием президента страны, председателя правительства Российской Федерации как на территории страны, так и за рубежом.


Сергей Силаев
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