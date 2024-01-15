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13:00, 15 января 2024 года За ночь с улиц Орла вывезли больше 80 самосвалов снега На обработку тротуаров и проезжей части израсходовали 266 тонн реагентов.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле продолжают очищать от снега дороги. За минувшие сутки работники "Спецавтобазы" вывезли с орловских улиц почти 2000 кубометров снега.



По информации пресс-службы администрации Орла, 15 января от снега очистят тротуары и проезжую часть на улицах Ленина, Пролетарская гора, Салтыкова-Щедрина, Пионерская, Половецкая, бульваре Победы, парке Победы и площади Ленина. Также продолжится обработка пескосоляной смесью тротуаров во всех районах города. Всего в работе задействовано 48 единиц спецтехники и 82 уборщика.





Сергей Мерцалов



