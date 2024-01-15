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11:30, 15 января 2024 года

Состав правительства Орловской области расширен

О кадровых решениях стало известно 15 января.

Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании правительства 15 января сообщил о новых кадровых решениях. На должность членов правительства региона назначены руководитель департамента физической культуры и спорта Алексей Берестов и руководитель департамента культуры Наталья Георгиева.

Ранее управления культуры и архивного дела и управление физической культуры и спорта были преобразованы в департаменты. Глава региона поздравил коллег и попросил их не снижать обороты работы.

Прошедший период работы показал значимость органов государственной исполнительной власти, курирующих спорт и культуру, что привело к укрупнению соответствующих структур. На ваши Департаменты возлагается большая ответственность. Многие показатели, находящиеся в вашем ведении, являются отчетными для региона по итогам года. Прошу не снижать обороты работы, - сказал Андрей Клычков.


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