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11:28, 15 января 2024 года

В ЛНР из Орловской области отправили материалы для ремонта ПВР

В пункте временного размещения живут более 80 человек.

Фото: Павел Меркулов

В Луганскую народную Республику отправлен гуманитарный груз. К руководителю регионального отделения российского военно-исторического общества Павлу Меркулову обратился глава Старобельского муниципального округа ЛНР с просьбой в помощи ремонта пункта временного размещения.

Как сообщил Павел Меркулов, ПВР для эвакуированных граждан находится в селе Веселое Старобельского района ЛНР. Там в настоящее время проживают 82 человека, в том числе 10 детей.

Мы загрузили и уже отправили все, что требуется для ремонта. Важно, чтобы пребывание людей, которые в это непростое время проживают в пункте временного размещения, было комфортным, - написал Меркулов в социальных.


Сергей Силаев
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