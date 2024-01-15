В ЛНР из Орловской области отправили материалы для ремонта ПВР
В пункте временного размещения живут более 80 человек.
Фото: Павел Меркулов
В Луганскую народную Республику отправлен гуманитарный груз. К руководителю регионального отделения российского военно-исторического общества Павлу Меркулову обратился глава Старобельского муниципального округа ЛНР с просьбой в помощи ремонта пункта временного размещения.
Как сообщилПавел Меркулов, ПВР для эвакуированных граждан находится в селе Веселое Старобельского района ЛНР. Там в настоящее время проживают 82 человека, в том числе 10 детей.
– Мы загрузили и уже отправили все, что требуется для ремонта. Важно, чтобы пребывание людей, которые в это непростое время проживают в пункте временного размещения, было комфортным, - написал Меркулов в социальных.