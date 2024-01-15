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12:15, 15 января 2024 года

Промышленные предприятия Орловской области получат государственную поддержку

Планируется, что в этом году они привлекут свыше 200 миллионов рублей.

Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024 году промышленные предприятия Орловщины получат господдержку. В числе мер - компенсация процентных платежей по кредитам, привлеченным на покупку нового оборудования, создание в регионе промышленных кластеров, поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

- Среди мер поддержки выдача совместных кредитов федеральным и региональным фондом развития промышленности, что позволит увеличить максимальную сумму займа с 50 до 200 миллионов рублей. Планируется, что в 2024 году орловские предприятия привлекут свыше 200 миллионов рублей, - сообщил глава региона Андрей Клычков.

Как сообщает тг-канал "Орловская область", предприятия региона продолжают вкладываться в развитие производств, осваивают новые рынки сбыта. Например, Орловский хлебокомбинат весной запустит линию по изготовлению батонов, а мценский завод экспериментальной металлургии приступил к масштабной модернизации - строительству и реконструкции цехов, закупил высокотехнологичное оборудование.


Сергей Мерцалов
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