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10:35, 15 января 2024 года В Орле ушла из жизни Марина Ивашина Экс-руководитель пресс-службы губернатора умерла после продолжительной болезни.



Фото: Леонид Музалевский

В Орле 14 января на 62-м году жизни умерла экс пресс-секретарь губернатора региона Марина Ивашина. Об этом сообщил председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский в социальных сетях.



Ее похоронят 16 января на Историко-мемориальном кладбище города Орла на Наугорском шоссе. Начало погребения в 11.40. Отпевание пройдет в 11.00 в Гарнизонном Храме Казанской иконы Божией Матери.



Марина Ивашина была депутатом Орловского областного совета, также работала главой пресс-службы губернатора. После занималась аналитической работой в областном правительстве.





Сергей Силаев



