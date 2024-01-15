В Орле ушла из жизни Марина Ивашина

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10:35, 15 января 2024 года
В Орле ушла из жизни Марина ИвашинаЭкс-руководитель пресс-службы губернатора умерла после продолжительной болезни.
Фото: Леонид Музалевский
В Орле 14 января на 62-м году жизни умерла экс пресс-секретарь губернатора региона Марина Ивашина. Об этом сообщил председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский в социальных сетях.
Ее похоронят 16 января на Историко-мемориальном кладбище города Орла на Наугорском шоссе. Начало погребения в 11.40. Отпевание пройдет в 11.00 в Гарнизонном Храме Казанской иконы Божией Матери.
Марина Ивашина была депутатом Орловского областного совета, также работала главой пресс-службы губернатора. После занималась аналитической работой в областном правительстве.
Сергей Силаев
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