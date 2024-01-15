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10:30, 15 января 2024 года Жителям Орловской области напомнили про диспансеризацию Пройти ее можно в поликлиниках региона.



Фото: архив "Вести-Орел"

Поликлиники Орловской области приглашают граждан на диспансеризацию. Орловцы в возрасте от 18 до 39 лет проходят ее один раз в три года. После 40 лет диспансеризацию можно проходить каждый год.



На первом этапе пациентов ожидает анкетирование, осмотр терапевта, антропометрия, измерение артериального давления, ЭКГ, флюорография, анализы крови и мочи. При достижении определенного возраста список исследований расширяется. Так, для мужчин после 45 лет добавляется исследование на простат-специфический антиген. У женщин после 40 лет - маммография для диагностики заболеваний молочных желез.



- Диспансеризацию не нужно путать с тотальным обследованием и назначением всевозможных инструментальных обследований: УЗИ, КТ, МРТ и прочих. Это первичный скрининг, включающий базовые обследования. Сахар, холестерин, давление - это основные показатели, которые могут указать на серьезные заболевания. Если на первичном этапе мы выявляем отклонения от нормы, то направляем пациента на дополнительные обследования, чтобы установить окончательный диагноз и начать терапию, - рассказала врач-эндокринолог Мценской ЦРБ Светлана Гусейнова.





Сергей Мерцалов



