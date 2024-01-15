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10:00, 15 января 2024 года

Орловцы формируют очередной гуманитарный груз на передовую

Помощь нужна десантникам.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области собирают большую посылку для наших земляков, которые сражаются под Клещеевкой. Десантники рискуют жизнью, выполняя боевые задачи. Недавно они подверглись вражескому обстрелу, часть вещей сгорела. Бойцам нужна помощь и поддержка тыла.

Необходимо приобрести два тепловизионных монокуляра, тепловизионный прицел, планшеты противоударные, пауэрбанки, бронежилеты. Для обустройства блиндажей нужны бензопилы, шуруповерты, наборы ключей, шурупы, окопные свечи, газовые баллоны, обогреватели, печи на солярке, баки для воды, влажные салфетки.

Также требуется дополнительная экипировка: теплая форма, обувь, перчатки, носки, термобелье. Есть потребность в автозапчастях на УАЗ. Общая сумма сбора - 1 250 000 рублей. Как сообщает портал Орловской области, благодаря поддержке бизнеса половина заявки уже закрыта.


Сергей Мерцалов
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