Члены "Бригады Катукова" поставили подпись за выдвижение Владимира Путина в президенты России
Дружинники организованно посетили центральный пункт сбора подписей
В Орле продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы. 14 января свою гражданскую позицию проявили члены "Бригады Катукова". Подписи поставили порядка 40 человек.
Всего же по данным на 12 января в поддержку главы государства собрано более 1,8 миллиона подписей.
16 января в штабе на Пролетарской горе, 11 состоится единый день сбора подписей.