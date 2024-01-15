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11:00, 15 января 2024 года Орловец Матвей Землянов стал бронзовым призером первенства ЦФО по горнолыжному спорту Соревнования в дисциплине "слалом" состоялись в Подмосковье.



Фото Ирина Землянова

Время Матвея Землянова по преодолению двух трасс оказалось всего на несколько секунд хуже серебряного призера Арсения Сухорукова, выступавшего за Московскую область. Арсений Сухоруков имеет звание "кандидат в мастера спорта", тогда как у Матвея Землянова – только первый разряд. Но орловец также выступает за сборную Московской области.





Анастасия Дорохова



