Главная » Новости



15:12, 14 января 2024 года Орловчанке пришел штраф ГИБДД за чужую "Тесла" Теперь автоледи из Ливен придется доказывать, что за рулем детища Илона Маска она не сидела.





Необычный казус произошел с автолюбительницей из города Ливны Орловской области. Девушке на портал Госуслуг пришел штраф ГИБДД за чужой автомобиль "Тесла": у машин совпали цифры на номерах. Вот только электромобиль, нарушивший ПДД, вовсе имеет белорусский госномер.

- Действительно, у моей машины марки "Киа", у проштрафившейся "Теслы" одинаковые цифры. Тот момент, когда купила машину, получила белорусское гражданство и не знала об этом, - шутит девушка. Однако шутки шутками, а автолюбительнице теперь предстоит в ситуации разбираться. Сайту "Вести-Орел" девушка рассказала, что будет оспаривать штраф на Госуслугах.





Ольга СУПОНЕВА



