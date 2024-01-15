В храме Николая Мирликийского в Орле освятили иконостас
Роспись приурочили к празднику Рождества Христова.
Фото: храм святителя Николая Мирликийского в микрорайоне Новая Ботаника
В канун Рождества Христова в храме святителя Николая Мирликийского в Новой Ботанике освятили иконостас. Его роспись шла около двух месяцев силами прихожан, а затем иконостас отреставрировали и покрыли лаком.
Настоятель храма иерей Дионисий Костомаров поблагодарил трудившихся и поздравил всех с праздником, сообщили в Орловской митрополии.