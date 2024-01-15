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9:30, 15 января 2024 года В храме Николая Мирликийского в Орле освятили иконостас Роспись приурочили к празднику Рождества Христова.



Фото: храм святителя Николая Мирликийского в микрорайоне Новая Ботаника

В канун Рождества Христова в храме святителя Николая Мирликийского в Новой Ботанике освятили иконостас. Его роспись шла около двух месяцев силами прихожан, а затем иконостас отреставрировали и покрыли лаком.



Настоятель храма иерей Дионисий Костомаров поблагодарил трудившихся и поздравил всех с праздником, сообщили в Орловской митрополии.





Артем Ежаков



