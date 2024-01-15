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8:30, 15 января 2024 года Гостям выставки "Россия" рассказали об истории православия на Орловщине Этому посвятили одну из тематических недель.





В орловском павильоне на ВДНХ в рамках выставки "Россия" гостям рассказали об истории православия в регионе. Для посетителей провели мастер-класс по изготовлению церковного ладана. С посетителями общался иерей Максим Ерескин.



История православия на Орловщине зародилась 900 лет назад. На выставке желающих ознакомили с житиями святых, связанных с орловским краем, а также об иконах и святынях, почитаемых верующими, сообщает региональный информационный портал.





Артем Ежаков



