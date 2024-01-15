В Орловской области временно отключат ряд телеканалов и радиостанций
Причина – ежеквартальная профилактика.
15 и 16 января в Орловской области запланирована ежеквартальная телевизионная профилактика. Технические мероприятия, необходимые для бесперебойной трансляции, проведет орловский ОРТПЦ. Возможны перерывы в трансляции 20 цифровых телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций. Профилактика запланирована в период с 8:00 до 17:00.
Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции можно на сайте ртрс.рф.