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8:00, 15 января 2024 года Орловец заработал проблемы с законом из-за находки на улице Мужчина решил воспользоваться чужой кредиткой.





В Орле полицейские установили подозреваемого в хищении средств с банковского счета. Потерпевшая потеряла кредитку, а к правоохранителям пришла, когда заметила уведомления о списании денег с нее.



Оперативники вышли на 56-летнего фигуранта. Мужчина нашел платежное средство на улице, а затем, выдав карту за свою, отдал ее знакомому для покупок. Позднее подозреваемый сам воспользовался чужой кредиткой. Как рассказали в УМВД региона, ущерб составил 2,7 тысячи рублей.



Следствие продолжается. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.





Артем Ежаков



