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9:00, 15 января 2024 года На Орловщине запланировали обустроить около сотни дворов и общественных территорий План прошлого года по дворам полностью выполнен.





В наступившем году в Орловской области запланировано благоустройство не менее 35 общественных и 60 дворовых территорий. Об этом сообщает региональный информационный портал.



По инициативе губернатора Андрея Клычкова ремонт дворов теперь будет идти комплексно, то есть обновлять будут не по одному двору, а по несколько соседних.



План прошлого года по дворам полностью выполнен. По проекту "Формирование комфортной городской среды" отремонтирован 91 двор. Также дополнительно привлечено 300 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий в Орле.





Артем Ежаков



