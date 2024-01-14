На праздниках орловские росгвардейцы отработали больше 200 тревожных сигналов
Полицейским передали порядка десяти нарушителей.
С 29 декабря 2023-го по 8 января 2024-го года орловские росгвардейцы более 200 раз выезжали на тревожные вызовы с объектов в Орле, Мценске, Ливнах и населенных пунктов Кромского, Верховского, Урицкого районов. Полицейским для дальнейшего разбирательства передали около десяти задержанных.
Как рассказали в ведомстве, силовики на праздниках пресекли попытки хищения, распитие алкоголя в неположенных местах, хулиганство в заведениях общепита.