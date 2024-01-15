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7:30, 15 января 2024 года

Судебные приставы защитили орловца от кредиторов

Акционерное общество оштрафовали за назойливость.


В Орле судебные приставы помогли мужчине защититься от неправомерных действий кредиторов. Ранее он обратился в управление с жалобой.

Проверка показала, что орловец в судебном порядке стал банкротом, а в отношении его долгов назначили реструктуризацию, поэтому звонки от банка должны были прекратиться. Однако представители организации продолжали требовать оплаты просроченного долга.

По результатам рассмотрения дела кредитная организация оштрафована на 100 тысяч рублей. После этого орловца оставили в покое.


Артем Ежаков
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