Главная » Новости



12:46, 14 января 2024 года В Орловскую область придет потепление На предстоящей неделе самой холодной ожидается среда.





Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды в Орловской области на предстоящую рабочую неделю. Как и сообщалось ранее, в регион придет потепление. Столбики термометров с 14 по 19 января покажут от минус восьми градусов морозов до двух градусов тепла.



Самой холодной будет среда: ночью прогнозируется 15 градусов мороза, днем – минус восемь. Самый теплый день ожидается в четверг – плюс два градуса в светлое время суток.



С понедельника по пятницу высокая вероятность выпадения снега. Исключение – 17 января.





Артем Ежаков



