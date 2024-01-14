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12:00, 14 января 2024 года В Кромском районе задержали подозреваемого в краже одежды и обуви Ущерб составил 20 тысяч рублей.





В Кромском районе полицейские задержали подозреваемого в краже одежды, обуви и посуды на общую сумму в 20 тысяч рублей из частного дома.



Как рассказали в УМВД региона, 37-летний мужчина попал в жилье, взломав замок. Кромчанин ранее уже являлся фигурантом по аналогичному уголовному делу.



Похищенное имущество изъяли. Суда мужчина ждет под подпиской о невыезде.





Артем Ежаков



