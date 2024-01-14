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11:00, 14 января 2024 года

На ярмарке в Залегощи торговали сомнительным мясом

Нарушения нашли у нескольких торговцев.


Специалисты Россельхознадзора проинспектировали торговлю на ярмарке в Залегощи. Как сообщили в ведомстве, здесь продавали охлажденную и замороженную мясную продукцию из птицы и свинины без ветеринарных сопроводительных документов.

Нарушения допустили три индивидуальных предпринимателя и три гражданина. При этом двое из граждан не зарегистрированы в информационных системах Россельхознадзора "Цербер" и "Меркурий", а у одного предпринимателя и одного гражданина ярмарка не включена в реестры поднадзорных объектов и осуществления деятельности.
"Таким образом, данные граждане и индивидуальные предприниматели фактически осуществляли незаконную деятельность по реализации продукции животного происхождения, препятствуя обеспечению эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности территории Орловской области", – рассказали в Россельхознадзоре.
Нарушителям объявлены предостережения. Материалы направлены в прокуратуру и районную администрацию.


Артем Ежаков
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