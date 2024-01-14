Орловские журналисты отметили профессиональный праздник

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19:30, 13 января 2024 года
Орловские журналисты отметили профессиональный праздник13 января - День российской печати.
Ежегодно 13 января в России отмечается День печати. Официально праздник учрежден был в 1991 году. Дату выбрали неслучайно - именно 13 января 1703 года вышла в массы газета "Ведомости".
Наша съемочная группа отправилась к коллегам в Покровский район и пообщалась с корреспондентами "Сельской правды". Газета работает с 1935 года, а в 2024 году восьмиполосная газета выходит еженедельно.
– Коллектив слаженный, мы друг друга понимаем на каждом шагу, на каждом слове, - рассказала главный редактор Людмила Иванушкина.
Тираж покровской газеты – более 2,5 тысячи штук. Большинство читателей газеты – люди "золотого " возраста, однако в социальных сетях издания порядка пяти тысяч друзей.
Перед профессиональным праздником сотрудники "Сельской правды" получили подарок – в рабочем помещении заменили окна и двери. Теперь здесь стало теплее и уютнее.
Юлия Опанасюк
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