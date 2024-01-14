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19:40, 13 января 2024 года

Где покататься на лыжах и сноуборде в Орловской области в 2024 году

Публикуем список мест.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Горки 57

Любители лыж и сноубордов могут активно отдохнуть в нескольких местах на Орловщине. Семейный и корпоративный отдых доступен жителям и гостям региона в десяти километрах от Орла. Парк отдыха "Горки 57" превращается зимой в горнолыжный комплекс.

Здесь можно взять на прокат целый комплект: лыжи, ботинки, палки, шлем и маску. Любители сноубордов так же смогут взять в аренду все необходимое. Для детей оборудование отдельное. Отметим, что в систему парка входят подъемники на вершину склонов. Желающие смогут прокатиться и на тюбинге.
В зависимости от уровня подготовки как детей, так и взрослых, на базе горнолыжного комплекса работает профессиональная школа инструкторов. В случае необходимости специалисты проведут обучение, с помощью которого можно будет быстро и качественно освоить навыки катания как на горных лыжах, так и на сноуборде. Занятия проводятся в группе и индивидуально. Есть возможность посмотреть на склон онлайн.

Трассы для любителей активного отдыха находятся в Орловском муниципальном округе, деревне Мерцалова (10-й километр Болховского шоссе). Добраться можно как на личном транспорте, так и на автобусе. Общественный транспорт ходит ежедневно с автовокзала города Орла с интервалом раз в 30-50 минут.
Время работы: вт-пт: 14.00 – 21.00, сб-вс: 10.00 – 20.00. Понедельник – выходной.

База отдыха "Пронино"

Еще одно место, где можно отдохнуть с семьей или друзьями – база Пронино. Здесь имеется несколько трасс для горнолыжников и сноубордистов различной сложности и протяженности. Опытные горнолыжники смогут прокатиться по 200- и 180-метровой трассе, горнолыжники среднего уровня имеют возможность проехать по двум 350-метровым трассам, которые находятся в лесу.

Отдельная трасса подготовлена для начинающих любителей горных лыж и ватрушек.
На базе отдыха работают несколько подъемников: на базе, в лесу, за пейнтбольным полем, для начинающих – в овраге, для тюбинга. Помимо горных лыж, сноуборда и тюбинга, гости смогут покататься и на обычных беговых лыжах. Здесь работают инструкторы.

Находится база отдыха чуть более чем в 30 километрах от Орла в деревне Пронина Орловского муниципального округа. Добраться на общественном транспорте можно с автовокзала ежедневно в 6.30, 13.30, 17.00 на автобусе №110 Орел – Башкатово. В пути автобус едет 1 час 10 минут. Время работы меняется, его можно посмотреть на сайте.

Горнолыжный парк "Юбилейный"

Еще одно место в Орловской области, где можно прокатиться на лыжах и сноубордах, находится в Мценском районе. В последний раз этот горнолыжный комплекс работал в 2022 году. В 2023 году сезон открыть планировали в конце февраля, однако этому помешали погодные условия.
Как стало известно сайту "Вести-Орел", предварительно горнолыжный комплекс в 2024 может не открыться. Однако за обновлениями орловцы могут следить в социальных сетях.


Сергей Силаев
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