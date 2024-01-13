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17:00, 13 января 2024 года В орловском избирательном штабе Владимира Путина прошла встреча с молодежью Ее провел Вячеслав Голенков - доверенное лицо действующего главы государства.



Фото: "Телеграммы из Орла"

В Орле в рамках работы регионального избирательного штаба кандидата на должность президента страны Владимира Путина прошла встреча с молодежью Орловской области. Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". Встречу провел Вячеслав Голенков, который является доверенным лицом Владимира Путина.



На базе штаба на Пролетарской горе, 11 работает общественная приемная. График работы: вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 10.00 до 17.00.



Выборы главы государства назначены на 15-17 марта 2024 года.





Сергей Силаев



