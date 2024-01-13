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16:00, 13 января 2024 года

В Орловской области пройдет чемпионат по классическим шахматам

Победителей определят в двух группах.

Фото: сайт "Вести-Орел"

Чемпионат Орловской области по шахматам среди мужчин и женщин состоится 22-30 января. Он пройдет на базе шахматно-шашечной спортивной школы.
Соревнование проведут по правилам ФИДЕ по швейцарской системе в девять туров. Спортсменов разделят на две группы: "А" – группа сильнейших , "Б" – все желающие. Контроль времени для первой – 1 час 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, для второй – 1 час 30 минут до конца партии.

В первую группу допускаются международные гроссмейстеры и мастера, мастера ФИДЕ, кандидаты в мастера спорта, спортсмены первого разряда. В группе любителей могут играть все желающие, женщины будут соревноваться в одних турнирах вместе с мужчинами.

Участников, занявших первое-третье место среди мужчин и женщин в группах "А" и "Б", наградят медалями грамотами и призами. В понедельник-пятницу партии стартуют в 17.30, в субботу-воскресенье – с 16.00.


Сергей Силаев
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