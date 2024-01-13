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15:30, 13 января 2024 года Андрей Клычков поздравил журналистов с Днем российской печати Сотрудники СМИ принимают поздравления 13 января.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Уважаемые сотрудники средств массовой информации! Поздравляю вас с Днем российской печати!

Журналистские коллективы Орловской области вносят достойный вклад в развитие родного края, укрепление единства нашего общества, обеспечивая земляков объективной и оперативной информацией о событиях в регионе, в стране и мире. Яркие профессиональные качества, верность заветам героических предков, идеалам общественного служения остаются надежной основой вашей деятельности, творческих созидательных усилий.



Героическое прошлое и подвиги нынешних защитников Отечества – участников специальной военной операции, совместные усилия орловчан – органов власти, общественности, простых граждан, направленные на оказание помощи Российской Армии, семьям героев СВО, на укрепление экономического потенциала региона, повышение уровня и качества жизни людей, реализацию президентских национальных проектов, в том числе модернизацию образования и здравоохранения, благоустройство территорий, развитие инфраструктуры, воплощение инновационных начинаний в сфере социальной защиты, сбережение уникального культурного наследия и природы Орловщины, наши спортивные победы – все это и многое другое неизменно находит отражение на страницах орловской печати, в эфире телевизионных и радиопрограмм, материалах интернет-изданий, социальных сетей.



От души желаю вам здоровья и вдохновения, счастья, мира и добра, новых успехов в вашем ежедневном труде, благодаря которому пишется современная история Орловщины.





Сергей Силаев



