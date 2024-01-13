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15:00, 13 января 2024 года

Сотрудник ГАИ помог потушить авто в Кромском районе

Дым валил из-под капота.

Фото: УМВД России по Орловской области

Сообщение об аварии на дороге М-2 "Крым" в Кромском районе поступило в полицию 12 января. Одним из первых на место происшествия приехал врио начальника отделения Госавтоинспекции по Кромскому району Сергей Жуков.

Подъехав в указанное место, я увидел, что водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, допустил наезд на препятствие. В результате транспортное средство, у которого загорелся моторный отсек, осталось на проезжей части дороги, - рассказал Жуков.


Очевидцы вместе с сотрудником ГАИ начали тушить авто, затем на место приехали сотрудники МЧС, которые полностью ликвидировали пожар. Сергей Жуков пригласил водителя из Белгородской области в салон патрульной машины после, поскольку на улице был мороз. Мужчина, чье авто загорелось, выпил горячий чай и съел бутерброды.

Машину отправили в соседний регион, полицейский помог найти эвакуатор. Белгородец поблагодарил сотрудника ГАИ за помощь.


Сергей Силаев
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