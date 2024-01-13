суббота 13.01.2024 17:36:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

13:55, 13 января 2024 года

В Орле обсудят проблему парковки автобусов и грузовиков во дворах

Авто мешают движению и занимают много места.

Фото: соцсети Василий Новикова

Председатель Орловского городского совета Василий Новиков рассказал в социальных сетях, что к нему на прием пришла жительница одного из домов по улице 8 марта. Ирина рассказала, что в последнее время между домами №27 и №66 по улице 8 марта активно начал парковаться крупногабаритный транспорт. Из-за этого стало небезопасно переходить дорогу в темное время суток, так как почти не видно проезжающих машин, а также чистить дорогу после снегопада.

Кроме того, рядом расположены школа и детские сады и родители просто опасаются за своих детей, которые могут попасть под колеса. Возмущены жители и лихачем на ПАЗИКЕ, который носится по дороге и совершает самые настоящие трюки делая разворот через парковку магазина "Оптовичок", - добавил Новиков.

Василий Новиков отметил, что это проблема многих многоквартирных домов. Запрос будет направлен мэру города Орла Юрию Парахину, а затем председатель горсовета будет инициировать его вынесение на городскую комиссию по безопасности.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.