Главная » Новости



13:55, 13 января 2024 года В Орле обсудят проблему парковки автобусов и грузовиков во дворах Авто мешают движению и занимают много места.



Фото: соцсети Василий Новикова

Председатель Орловского городского совета Василий Новиков рассказал в социальных сетях, что к нему на прием пришла жительница одного из домов по улице 8 марта. Ирина рассказала, что в последнее время между домами №27 и №66 по улице 8 марта активно начал парковаться крупногабаритный транспорт. Из-за этого стало небезопасно переходить дорогу в темное время суток, так как почти не видно проезжающих машин, а также чистить дорогу после снегопада.



– Кроме того, рядом расположены школа и детские сады и родители просто опасаются за своих детей, которые могут попасть под колеса. Возмущены жители и лихачем на ПАЗИКЕ, который носится по дороге и совершает самые настоящие трюки делая разворот через парковку магазина "Оптовичок", - добавил Новиков.



Василий Новиков отметил, что это проблема многих многоквартирных домов. Запрос будет направлен мэру города Орла Юрию Парахину, а затем председатель горсовета будет инициировать его вынесение на городскую комиссию по безопасности.





Сергей Силаев



