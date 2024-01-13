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13:01, 13 января 2024 года В Орле в 20-й раз состоялся благотворительный концерт "Свет Рождественской звезды" Акция прошла в городском центре культуры.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орловском городском центре культуры 12 января "Свет Рождественской звезды зажегся для шестилетней Марии Поповой. Врачи диагностировали у девочки постинфекционный аутоиммунный энцефаломиелит, нижний вялый парапарез и нарушение функций тазовых органов. В Орле на протяжении 20 лет ребятам с различными заболеваниями собираются деньги, которые идут на покупку оборудования, лечение и реабилитацию.



– Когда случился кризис, мы обнаружили, что ноги у нее словно чужие — они просто падали. Дочь превратилась в скелет, обтянутый кожей. Если раньше были какие-то мышцы, то сейчас их словно не стало во всем теле, - рассказала мама Маши - Марина.



К сбору было объявлено 500 тысяч рублей. Все деньги, полученные на благотворительном концерте, пойдут на реабилитацию. Реквизиты можно найти на портале администрации Орла.





Сергей Силаев



