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11:52, 13 января 2024 года В 2024 году появится третий выезд из Зареченского микрорайона Орла Он пройдет через улицу Витольда Почернина.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Мэр города Орла Юрий Парахин рассказал о планах развития улично-дорожной сети областной столицы на 2024 год. Всего на строительство и реконструкцию дорог израсходуют порядка 1,4 миллиарда рублей. Главным источником финансирования остаются федеральные и региональные программы.



В планах – ремонт порядка 60 улиц частного сектора, реконструкция Колхозного моста, а также организация нового выезда с Зареченского микрорайона города Орла. Ранее улица Витольда Почернина существовала в виде самостроя: от улицы Зеленина к Орловскому муниципальному округу тянулись бетонные плиты, а дальше – поле. Между Орловским муниципальным округом и Орлом всего лишь 855 метров.



Как ранее сообщали в пресс-службе мэрии Орла, движение по улице Витольда Почернина планируется двухполосное. Каждая полоса по 3,5 метра, плюс 2 метра тротуаров и 1,5 метра велодорожек с каждой из сторон. Заложат и зеленую зону шириной 19 метров, в том числе 14,5 метра для прокладки коммуникаций.





Сергей Силаев



