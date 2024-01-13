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11:00, 13 января 2024 года "Россия 1" стала самым просматриваемым телеканалом в стране За ним следуют НТВ и "Первый канал".



Фото: архив

Аналитическая платформа Mediascope представила рейтинг телесмотрения 2023 года. Рейтинг "Россия " снизился с 2,1% до 2%, но доля, наоборот, увеличилась на 0,1 процентный пункт (п. п.), до 15,5%. Почти все каналы в ушедшем году ощутили снижение рейтинга.



Четвертое и пятое место с рейтингом 0,8% и 0,7% заняли "Пятый канал" и РЕН ТВ. Оба нарастили долю аудитории. На шестом месте расположился СТС (0,5%; 4,4%), опустив "Домашний" на восьмое место (0,5%; 4%). Шестое и седьмое места заняли ТНТ (0,5%; 3,7%) и "Россия 24" (0,5%; 2,6%).





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