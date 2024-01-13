суббота 13.01.2024 17:35:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

11:00, 13 января 2024 года

"Россия 1" стала самым просматриваемым телеканалом в стране

За ним следуют НТВ и "Первый канал".

Фото: архив

Аналитическая платформа Mediascope представила рейтинг телесмотрения 2023 года. Рейтинг "Россия " снизился с 2,1% до 2%, но доля, наоборот, увеличилась на 0,1 процентный пункт (п. п.), до 15,5%. Почти все каналы в ушедшем году ощутили снижение рейтинга.

Четвертое и пятое место с рейтингом 0,8% и 0,7% заняли "Пятый канал" и РЕН ТВ. Оба нарастили долю аудитории. На шестом месте расположился СТС (0,5%; 4,4%), опустив "Домашний" на восьмое место (0,5%; 4%). Шестое и седьмое места заняли ТНТ (0,5%; 3,7%) и "Россия 24" (0,5%; 2,6%).


Вести-Орёл
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.