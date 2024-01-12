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17:41, 12 января 2024 года В ДТП с маршруткой в Орле пострадали восемь человек Авария случилась на Наугорском шоссе.





12 января во втором часу дня на Наугорском шоссе в Орле столкнулись легковушка и маршрутка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося. По предварительной информации, водитель "Шкоды Октавиа" не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в маршрутку.



Пострадали восемь человек, включая 10-летнего мальчика. Он и еще один человек госпитализированы.



Также стало известно, что по факту ДТП прокуратурой проверяется соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.





