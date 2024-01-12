Презентация достижений Орловщины на ВДНХ собрала тысячи людей
11 января ознаменовалось для региона рядом подписанных соглашений.
На выставке "Россия" прошел день Орловской области. Презентация собрала тысячи людей. Гостей познакомили с культурным наследием и достопримечательностями нашего края, рассказали об успехах в АПК и промышленной сфере.
На протяжении всего дня гостей развлекали творческими номерами и угощали деликатесами от орловских производителей. Юрий Семин провел викторину, вручив победителям знаменитые шапки-петушки. Разыграно восемь турпутевок в регион.
Увидеть можно было и персонажей произведений Тургенева. В интермедию вошли отрывки из нескольких повестей и рассказов.
Об успехах нашего региона знают и за его пределами. Как отметил заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты Россия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, Орловщина, в основном, аграрный край, но и промышленность активно развивается.
"Я считаю, что каждый гражданин России все-таки должен посетить Орловскую область обязательно, чтобы понять, что же такое вообще настоящая Россия", – отметил Сабитов.
В рамках дня области состоялось несколько круглых столов, участие в которых приняли представители ведущих предприятий. Не осталась без внимания транспортная отрасль. На встрече с директором «Газпром межрегионгаз» подняли тему догазификации социальных объектов Орловщины, обозначили задачи на перспективу. Не смотря на санкции - двигаемся вперед.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:"Задача очень простая. Не снижать темпы развития по объемам поступления доходов в бюджет. По производству сельхозпродукции, промышленного назначения, ну и, безусловно, самое главное – повышение качества жизни наших людей".
Орловцев, которые внесли огромный вклад в жизнь общества, отметили наградами. Слова благодарности звучали в адрес доктора Леонида Рошаля, политика Геннадия Зюганова, актера Валерия Баринова и других наших выдающихся земляков.
Экспозиция Орловщины размещена на ВДНХ в павильоне №75. Вход – бесплатный.