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20:54, 12 января 2024 года Презентация достижений Орловщины на ВДНХ собрала тысячи людей 11 января ознаменовалось для региона рядом подписанных соглашений.







На выставке "Россия" прошел день Орловской области. Презентация собрала тысячи людей. Гостей познакомили с культурным наследием и достопримечательностями нашего края, рассказали об успехах в АПК и промышленной сфере.



На протяжении всего дня гостей развлекали творческими номерами и угощали деликатесами от орловских производителей. Юрий Семин провел викторину, вручив победителям знаменитые шапки-петушки. Разыграно восемь турпутевок в регион.



Увидеть можно было и персонажей произведений Тургенева. В интермедию вошли отрывки из нескольких повестей и рассказов.



Об успехах нашего региона знают и за его пределами. Как отметил заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты Россия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, Орловщина, в основном, аграрный край, но и промышленность активно развивается.

"Я считаю, что каждый гражданин России все-таки должен посетить Орловскую область обязательно, чтобы понять, что же такое вообще настоящая Россия", – отметил Сабитов. В рамках дня области состоялось несколько круглых столов, участие в которых приняли представители ведущих предприятий. Не осталась без внимания транспортная отрасль. На встрече с директором «Газпром межрегионгаз» подняли тему догазификации социальных объектов Орловщины, обозначили задачи на перспективу. Не смотря на санкции - двигаемся вперед.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Задача очень простая. Не снижать темпы развития по объемам поступления доходов в бюджет. По производству сельхозпродукции, промышленного назначения, ну и, безусловно, самое главное – повышение качества жизни наших людей". Орловцев, которые внесли огромный вклад в жизнь общества, отметили наградами. Слова благодарности звучали в адрес доктора Леонида Рошаля, политика Геннадия Зюганова, актера Валерия Баринова и других наших выдающихся земляков.



Экспозиция Орловщины размещена на ВДНХ в павильоне №75. Вход – бесплатный.





Мария Семак



