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16:33, 12 января 2024 года

У орловцев не стихает интерес к новым российским семейным комедиям

В кинотеатрах продолжается показ "Бременских музыкантов" и ленты "Холоп-2".


Лидеры праздничного кинопроката продолжают собирать зрителей у экранов. "Бременские музыканты" (+6) и "Холоп-2" (+12), снятые при поддержке канала "Россия", полюбились многим россиянам, в том числе орловцам.

У ремейка советского мультфильма про необычных музыкантов в копилке уже почти два миллиарда, а картина о перевоспитании мажоров собрала более двух с половиной. Они уже ворвались в десятку самых кассовых отечественных фильмов.

"Холоп-2" расскажет историю бывшего мажора Гриши. Молодой человек побывал холопом и после путешествия в "прошлое" чутко реагирует на любую несправедливость, и пройти мимо того, что делает наглая и избалованная Катя, не смог. Вскоре сама мажорка обнаружила себя в другом времени.

В "Бременских музыкантах" легендарной группе бродячих артистов во главе с новым лидером предстоит вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. Они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с принцессой грозит опасным приключением.


Антон Сорокин
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