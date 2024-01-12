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16:33, 12 января 2024 года У орловцев не стихает интерес к новым российским семейным комедиям В кинотеатрах продолжается показ "Бременских музыкантов" и ленты "Холоп-2".





Лидеры праздничного кинопроката продолжают собирать зрителей у экранов. "Бременские музыканты" (+6) и "Холоп-2" (+12), снятые при поддержке канала "Россия", полюбились многим россиянам, в том числе орловцам.



У ремейка советского мультфильма про необычных музыкантов в копилке уже почти два миллиарда, а картина о перевоспитании мажоров собрала более двух с половиной. Они уже ворвались в десятку самых кассовых отечественных фильмов.



"Холоп-2" расскажет историю бывшего мажора Гриши. Молодой человек побывал холопом и после путешествия в "прошлое" чутко реагирует на любую несправедливость, и пройти мимо того, что делает наглая и избалованная Катя, не смог. Вскоре сама мажорка обнаружила себя в другом времени.



В "Бременских музыкантах" легендарной группе бродячих артистов во главе с новым лидером предстоит вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. Они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с принцессой грозит опасным приключением.





Антон Сорокин



