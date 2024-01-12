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19:56, 12 января 2024 года В лаборатории больницы Семашко Орла почти полностью обновили оборудование Это произошло за последние два года







В 2023 году в больнице Семашко начали работать четыре современных автоматических анализатора. Это позволило выполнить порядка полутора миллиона исследований.



Одно из последних приобретений - имунно-гематологический анализатор. На нем определяется группа крови, резус фактор, совместимости и фенотипирование эритроцитов.



– Он автоматически выполняет тесты, интерпретирует результаты и хранит результаты у себя в памяти выполняющего работу, тем самым снижая ошибки оператора, - рассказала биолог клинико-диагностической лаборатории больницы Семашко Людмила Полякова.



Мощность лаборатории больницы Семашко теперь позволяет выполнять исследования и другим медицинским организациям, у которых нет таких возможностей.









Елена Литинская



