В лаборатории больницы Семашко Орла почти полностью обновили оборудование
Это произошло за последние два года
В 2023 году в больнице Семашко начали работать четыре современных автоматических анализатора. Это позволило выполнить порядка полутора миллиона исследований.
Одно из последних приобретений - имунно-гематологический анализатор. На нем определяется группа крови, резус фактор, совместимости и фенотипирование эритроцитов.
– Он автоматически выполняет тесты, интерпретирует результаты и хранит результаты у себя в памяти выполняющего работу, тем самым снижая ошибки оператора, - рассказала биолог клинико-диагностической лаборатории больницы Семашко Людмила Полякова.
Мощность лаборатории больницы Семашко теперь позволяет выполнять исследования и другим медицинским организациям, у которых нет таких возможностей.