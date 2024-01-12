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16:15, 12 января 2024 года В Орле в ДТП пострадали шесть пассажиров маршрутки Авария случилась во втором часу дня 12 января на Наугорском шоссе.



Фото: УГИБДД России по Орловской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося сегодня в 13:45 на Наугорском шоссе в Орле. По предварительной информации УМВД региона, водитель "Шкоды Октавиа" не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в маршрутку.



Пострадали шесть пассажиров автобуса, включая 10-летнего ребенка. Как стало известно сайту "Вести-Орел", у него черепно-мозговая травма. Пострадавшие доставлены в больницу каретой скорой помощи.





Артем Ежаков



