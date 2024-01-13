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10:00, 13 января 2024 года

Успенский собор Орла передал на фронт более 230 баффов

Многофункциональные головные уборы из флиса защитят бойцов СВО от холода.

Фото: Орловская митрополия

В Свято-Успенском соборе Орла продолжают шить головные уборы для участников СВО. На фронте сейчас они пользуются особым спросом. Пошивом занимается приходское молодежное движение "Неувядаемый цвет" и неравнодушные горожане. Материал и фурнитуру помогают приобрести благотворители.

На днях Успенский собор передал на фронт очередную партию баффов - более 230 штук. Перед отправкой их освятил клирик Успенского собора иерей Леонид Власов. Также бойцам отправили теплые носки, костыли, сладкие подарки, чай, шоколад и сало. А воспитанники воскресной школы изготовили для воинов Рождественские открытки.

Успенский собор уже начал собирать очередную посылку на фронт. В этот раз бойцы попросили костыли и одеяла. Как сообщили в Орловской митрополии, поучаствовать в сборе могут все желающие. За дополнительной информацией необходимо обращаться по телефону: +7 (906) 571-71-77 (с 15:00 до 17:00).


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