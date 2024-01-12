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18:57, 12 января 2024 года

В Орловской области за неделю открыли четыре фельдшерско-акушерских пункта

Они появились в рамках нацпроекта «Здравоохранение»


В Орловской области на текущей неделе открыли четыре модульных фельдшерско-акушерских пункта. Как рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков, медучреждения появились в селе Бельдяжки Кромского района, деревне Юшино Урицкого района, деревнях Шепино и Лаврово Орловского муниципального округа.

ФАПы возведены в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Площадь каждого пункта – 76 квадратных метров. Одинакова и стоимость – по 4,5 миллиона рублей.

Внутри ФАПов смонтировано отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, освещение, автоматическая сигнализация. Для маломобильных групп населения установлены пандусы.


Артем Ежаков
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