В Орловской области за неделю открыли четыре фельдшерско-акушерских пункта
Они появились в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
В Орловской области на текущей неделе открыли четыре модульных фельдшерско-акушерских пункта. Как рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков, медучреждения появились в селе Бельдяжки Кромского района, деревне Юшино Урицкого района, деревнях Шепино и Лаврово Орловского муниципального округа.
ФАПы возведены в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Площадь каждого пункта – 76 квадратных метров. Одинакова и стоимость – по 4,5 миллиона рублей.
Внутри ФАПов смонтировано отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, освещение, автоматическая сигнализация. Для маломобильных групп населения установлены пандусы.