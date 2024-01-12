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18:28, 12 января 2024 года Автолюбители из Румынии погостили в Орловской области Атилла Бертич и его сын Норберт путешествуют на автомобиле.







Три дня на орловской земле провели Атилла и его сын Норберт. По национальности - румыны, по духу - русские. Для них это уже третье кругосветное путешествие на личном транспорте.



Норберт в наших краях впервые. За два дня успел познакомиться с традициями и зимней рыбалкой. Попробовал себя в кулинарном мастерстве: узнал секреты приготовления орловского сыра. Не обошлось и без русской бани.



- Мне очень понравилась Российская Федерация, особенно потому очень красивые девушки у вас. Еще также очень радует, что у вас в деревнях сохранились исконные традиции не то, что в других странах, - поделился эмоциями Норберт.



Свой трехдневный визит гости из Румынии завершили вечерней прогулкой по Орлу. А уже с утра выдвинулись в сторону Москвы. Новый, 2024 год, они встретили в дороге.





Антон Сорокин



