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17:51, 12 января 2024 года В Орле определили лучших самбистов среди полицейских Турнир по этому единоборству открыл Спартакиаду УМВД 2024-го года.



Фото: УМВД России по Орловской области

В УМВД России по Орловской области определили лучших в самбо. Турнир открыл Спартакиаду ведомства 2024-го года и собрал свыше полусотни участников из структурных подразделений и территориальных ОВД.



Полицейские боролись за награды в шести весовых категориях. Победителям вручили грамоты, дипломы, медали и кубки.



Как рассказали в УМВД региона, в весовой категории 64 килограмма победил Максим Ларкин, среди спортсменов весом 71 килограмм лучшим стал Даниил Богомолов. В весовой категории 79 килограммов триумф праздновал Яхсан Титаев. Первое место в весовой категории 88 килограммов занял Денис Купцов. В весовых категориях 98 килограммов и свыше 98 килограммов победителями Артем Парушкин и Рамис Амаев.





Артем Ежаков



