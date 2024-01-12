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19:24, 12 января 2024 года Выходные в Орловской области будут морозными Потепление придет в понедельник.





Орловский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в регионе на предстоящие выходные.



13 января ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью столбики термометров покажут от 20 до 25 градусов мороза, днем от минус 14 до минус 19 градусов.



В воскресенье днем прогнозируется небольшой снег. Ночью средние показатели температуры составят от 22 до 27 градусов мороза, а днем от пяти до десяти градусов со знаком минус.



В понедельник, 15 января, станет чуть теплее. Температура воздуха ночью – от минус шести до минус одиннадцати, днем от нуля до пяти градусов мороза. Ожидается небольшой, местами умеренный снег.





Артем Ежаков



