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17:30, 12 января 2024 года

Орловцы могут помочь юному ливенцу пройти реабилитацию в Москве

У Дани Булгакова – ДЦП, а после коронавируса его состояние ухудшилось.



"Русфонд" и ГТРК "Орел" уже не в первый раз проводят совместную акцию помощи. Сейчас в поддержке нуждается семья 12-летнего Дани Булгакова из Ливенского района. У мальчика ДЦП, а после коронавируса его состояние ухудшилось.

Во время родов мальчик был обмотан пуповиной и родился бездыханным. От гипоксии развился детский церебральный паралич и эпилепсия. Семья делает все, чтобы улучшить состояние ребенка, но после перенесенного коронавируса у него случился регресс.

Также Дане провели операцию на тазобедренных суставах, что сказалось на здоровье и потере веса. Сейчас в нем всего 12 килограммов. Набрать мышечную массу ребенку жизненно необходимо. Большие надежды родители возлагают на очередную реабилитацию в московском институте медтехнологий. И их там ждут.

Дани требуется госпитализация для обследования и проведения курса реабилитации. Нужно скорректировать тонус мышц, повысить двигательную активность, увеличь объем движений, активизировать развитие мелкой моторики и речи.

Большая часть суммы у фонда уже есть, зрителям ГТРК "Орел" осталось собрать лишь 18 тысяч. Именно столько сейчас не хватает, чтобы помочь Дане Булгакову.


Татьяна Тимохина
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